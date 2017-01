Middeleeuwse Nijmeegse kunstenaar Maelwael in Rijksmuseum

29 januari NIJMEGEN - Het werk van Nijmegenaar Johan Maelwael, de oom van de drie Gebroeders van Limburg, staat in het najaar centraal op een expositie in het Rijksmuseum in Amsterdam. Rond 1400 was Maelwaal werkzaam als heraldisch schilder aan het Gelderse hof en vervolgens bijna twintig jaar in Frankrijk.