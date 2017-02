Vandalen vernielen ruiten en bekrassen auto's in Wijchen

15:01 WIJCHEN - Vandalen hebben in de nacht van zaterdag op zondag een reeks aan vernielingen gepleegd in Wijchen. In de Spoorstraat, Meerkoetstraat en in de Tunnelweg hebben de onbekende daders onder meer auto's beschadigd en ruiten van huizen ingegooid.