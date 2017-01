Candea College rouwt om overlijden 13-jarige Ise Wedel

14:20 DUIVEN - Het Candea College in Duiven is in shock om het plotselinge overlijden van de 13-jarige leerlinge Ise Wedel uit H2D. Het uit Duiven afkomstige meisje stierf vrijdag in het Radboudumc in Nijmegen aan een hartstilstand.