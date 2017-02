Compensatie voor bloemenvouwers

De zaak werd twee jaar geleden aan het rollen gebracht door Peter Dibbets, die in deze krant vertelde dat hij al twee jaar 32 uur per week in een hal kunstbloemen moest vouwen.

Dwangarbeid

Hij bleek niet de enige, tientallen mensen waren daar tewerkgesteld. De gemeenten waren hiertoe overgegaan als onderdeel van een reïntegratietraject. Maar in werkelijkheid kwam daar weinig van terecht, de medewerkers werden als productiemedewerker ingezet en kregen ook geen vrij voor sollicitaties voor betaald werk. Ze spraken van dwangarbeid. Dibbets laat weten blij en opgelucht te zijn over de gevonden oplossing.

Tevreden

De medewerkers krijgen maximaal 2.300 euro netto per gewerkt jaar. Het hoogste bedrag dat wordt uitgekeerd is 5.500 euro. De FNV is tevreden over de tegemoetkoming die veel hoger is dan eerdere voorstellen van de gemeenten. Die wilde tot dusver niet verder gaan dan duizend euro per persoon, een bedrag dat bovendien gebruikt zou moeten worden voor arbeidsbemiddeling.