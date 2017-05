Felle brand legt caravan in de as in Aalten

Politie valt wietkwekerij in Dinxperlose woning binnen

29 april DINXPERLO - De politie is zaterdagmiddag een woning aan de Vriezenkamp in Dinxperlo binnen gevallen. Volgens een woordvoerder van de politie is er een wietkwekerij in het pand aangetroffen. Er zouden 240 planten zijn gevonden, al was er wel net geoogst.