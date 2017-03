Geldautomaat Aalten gekraakt; mogelijk verband met ontvoering

DOETINCHEM/VARSSEVELD/AALTEN - De geldautomaat bij de Rabobank aan de Hofstraat in Aalten is donderdag gekraakt. Of er een verband is met de kidnapping van een beveiliger eerder die dag in Varsseveld wordt door de politie onderzocht. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht.

,,De geldautomaat is deels of helemaal leeggehaald’’, zegt Esther Naber, woordvoerder van de politie. ,,We zitten nog met veel vragen. Zo is nog niet duidelijk hoe laat het geld is weggenomen uit de automaat in Aalten. Ook dat onderzoeken we nog.’’

Zwarte Audi

Zeker is dat een beveiliger van G4S uit Duiven met zijn bestelauto donderdagmiddag om 13.30 is klemgereden door een zwarte Audi op de Oostelijke Rondweg bij Varsseveld. De inzittenden van de Audi drongen binnen in de bestelauto en mishandelden de beveiliger.

Twee uur later om 15.30 werd de bestelauto door de politie gevonden op het weggetje De Gaard naast het trainingscomplex van De Graafschap op de Bezelhorst in Doetinchem. De politie bevrijdde de beveiliger, die met een zak over zijn hoofd en de handen geboeid op zijn rug uit de laadruimte van de bestelauto stapte. De overvallers waren gevlogen.

Rabobank

Rond 16.30 startte de politie vervolgens een onderzoek bij de Rabobank in Aalten, die zit naast het gemeentekantoor in die plaats. Met linten werd het plein voor de bank afgezet.

Navraag bij G4S leert dat het bedrijf service levert voor geldautomaten. ,,We vullen, legen en onderhouden geldautomaten’’, zegt Gert Vos, security- en riskmanager van G4S. ,,Maar deze bestelauto reed niet rond met geld.’’

Mogelijk dat de overvallers tussen 13.30 en 15.30 met de beveiliger in de bestelauto van Varsseveld naar de Hofstraat in Aalten reden. Dit om vervolgens met hulp van de beveiliger de geldautomaat te kraken. ,,Ook dat is allemaal onderwerp van onderzoek’’, zegt Naber. ,,We weten het nog niet.’’

Camerabeelden