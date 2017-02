Mestsilo lek door storm: drie miljoen liter poep weggestroomd

Auto belandt in sloot na botsing op kruispunt in Aalten

17 februari AALTEN - De bestuurster van een grijze Citroën is vrijdagmiddag in de sloot beland nadat ze op de auto van een andere bestuurster was gereden op het kruispunt van de Zilverberkendijk en de Bovendijk in Aalten. De andere auto raakte aan de voorzijde fors beschadigd.