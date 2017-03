Tijn en Niek Leussink beste zelfstandige supermarktondernemers van Gelderland

Veiligheid in Club Déjàvu weer oké: 'Dit wekt vertrouwen'

22 maart AALTEN - De gemeente Aalten is tevreden met de vorderingen die Club Déjàvu in Dinxperlo heeft gemaakt. Zaterdag hebben politie en gemeente controles uitgevoerd in de discotheek om te kijken of de veiligheid en de beveiliging beter op orde was.