Wachters wachten nog altijd op vloedgolf die Nederland overspoelt

AALTEN - De Wachters van de Nacht is een kleine, religieuze gemeenschap die in Aalten wacht op een grote vloedgolf die Nederland gaat overspoelen. Godsdienstsocioloog Lammert Jansma schreef een boek over de Wachters.

In 2011 kwamen de Wachters in de publiciteit met de voorspelling dat Aalten een kustplaats zou worden, nadat in IJsland diverse vulkanen zouden uitbarsten. Het wassende water is nog niet gekomen.

Duidelijke boodschap

Onderzoeker Jansma kreeg via de mail contact met de Wachters. ,,Ik mocht langs komen op de boerderij in Aalten. Geen probleem. Het eerste gesprek verliep plezierig. Ik was heel open over mijn doel van mijn bezoek. En ook over mijn achtergrond. Ik ben zelf agnost. Dat was geen probleem. Ze zijn niet opdringerig, evangeliserend. Ze hebben een duidelijke boodschap en wie wil luisteren, luistert. Meer is het niet. Verder zijn het hele aardige mensen.''

In totaal is de onderzoeker in vijf jaar tijd meer dan twintig keer op bezoek geweest bij de Wachters. Met urenlange gesprekken. Daarnaast heeft Jansma veel gemaild met de leden van de woongroep en hun publicaties onderzocht.

Terugkomst van Jezus

De woongroep heeft een gedachtegoed dat zo goed als uitgestorven is, maar in vorige eeuwen heel veel aanhang had. Belangrijk aandachtspunt is het begrijpen van de huidige en toekomstige tijd met de Bijbel in de hand. Het wachten is op de terugkomst van Jezus.