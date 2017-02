Waterschap: Gelekte mest in Aalten is vervelend, maar niet gevaarlijk

,,Daaruit blijkt dat de vervuiling niet zodanig is dat er grootschalige vissterfte te verwachten is. Vissen zijn de eerste dieren die sterven na een vervuiling, dus dat zij voor het grootste deel ongedeerd blijven betekent ook dat de rest van het waterleven weinig te duchten heeft", licht een woordvoerder van het waterschap toe.



,,Laat duidelijk zijn: de mest wil je natuurlijk niet in je systeem hebben, maar de vervuiling is vooral vervelend en niet gevaarlijk", zegt zij.



Storm

Het bassin aan de Hoeninkdijk in Aalten knapte in de nacht van donderdag op vrijdag als gevolg van de storm. Liters mest stroomden vervolgens via een sloot de Schaarsbeek in en zo verder via onder meer de Aa-strang en Keizersbeek richting de Oude IJssel. ,,Het slootje hebben we afgedamd en de mest wordt daaruit gezogen. In de andere beken en rivieren moet het water zichzelf reinigen", aldus de woordvoerder.



Vanwege de grote hoeveelheid water die er momenteel doorheen stroomt, gaat dat snel. Door de vele regenval van de afgelopen dagen zitten de beken en rivieren vol water en wordt de mest snel stevig verdund.



'Het stinkt'

De gevolgen de komende dagen zijn vooral stank en schuimvorming op het water. ,,Het stinkt, de geur is vergelijkbaar met de stank die je ruikt als als een boer net mest heeft uitgereden. En de mestophoping, vooral bij stuwen, kan leiden to schuimvorming en dat ziet er niet fris uit. Voor mensen is het in ieder geval niet gevaarlijk", aldus de woordvoerder.



Volgens haar kunnen de beschreven effecten vier tot vijf dagen aanhouden. ,,Daarna moet het wel voorbij zijn."