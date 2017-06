Achilles'29 betaalt deel salarisachterstand uit

Ad Dieben van de VVCS, belangenbehartiger van het eerste elftal, heeft geen garanties gekregen van Achilles dat het salaris voor mei snel wordt overgemaakt. ,,Maar we hebben er vertrouwen in dat nu een deel van de problemen is opgelost, de rest zal volgen”, stelt Dieben.



,,We hebben in ieder geval de toezegging gekregen dat het salaris voor de maand mei op een redelijk korte termijn betaald wordt. We hebben ook vertrouwen dat het geld voor juni gewoon wordt overgemaakt.”