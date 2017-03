Achilles’29 boekt cruciale zege op Jong FC Utrecht

Achilles speelde vrijdagavond de beste eerste helft van het seizoen, maar na 45 minuten stond de Groesbeekse club maar met 1-0 voor. Kürsad Sürmeli opende in de 22ste minuut de score. De middenvelder schoot raak, nadat Freek Thoone de paal had geraakt.

Kansen

De formatie van trainer Eric Meijers kreeg daarna via Freek Thoone, Emir Smajic, Sürmeli, Antonio Stankov nog goede kansen om de score te verdubbelen, maar allen misten. In de tweede helft drukte Jong FC Utrecht Achilles achteruit. Pas in de slotfase kreeg de thuisploeg daadwerkelijk goede kansen.