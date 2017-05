Achilles'29 degradeert na thuisnederlaag

GROESBEEK - Achilles’29 is gedegradeerd uit de eerste divisie. De Groesbeekse formatie verspeelde vrijdagavond tegen Jong PSV de minimale kans op handhaving: 1-3. Door de ondergang op De Heikant tegen de Eindhovense beloften is de gang naar de rechter vanwege puntenaftrek nutteloos.

Vier uur voor de laatste wedstrijd van het vierde seizoen van Achilles op profniveau nam de beroepscommissie van de KNVB Achilles drie punten af. Die straf werd opgelegd omdat de club dit jaar twee financiële doelstellingen niet behaalde.

Albert Gudmundsson velde het vonnis over Achilles. De 19-jarige IJslander opende in de 17de minuut met een schitterende stift de score en bleef 10 minuten later koel oog in oog met doelman Robbert te Loeke van de thuisploeg. Tussendoor kwam een gekraakt schot van Gudmundsson via via uit bij de Wijchense PSV-spits Joël Piroe, die op de rand van buitenspel voor de 0-2 zorgde.

Achilles stelde daar op een verdwaalde voorzet van Freek Thoone op de paal bitter weinig tegenover. Het elftal van trainer Eric Meijers leek in niets op de vechtmachine van de laatste weken, toen Achilles 8 punten pakte in 4 duels. Pas in de slotfase van de eerste helft toonde de hekkensluiter enig teken van leven.

Antonio Stankov beloonde de thuisploeg in de 40ste minuut, net nadat Kenny Elbers een kopbal van PSV’er Menno Koch op de doellijn keerde. De rechtsback van Achilles tikte in de korte hoek binnen na een een-tweetje met Kursad Sürmeli. Het offensief leidde voor rust nog bijna tot de aansluitingstreffer. De kopbal van Barry Beijer ging echter over.

Na de pauze ging Achilles door. Thoone krulde de bal in de 57ste minuut rakelings naast. Nadat PSV een minuut later tevergeefs om een strafschop smeekte na een duw van Elders op Matthias Verreth gooide Meijers al zijn troefkaarten op tafel. Na het inbrengen van Imran Oulad Omar en Emir Smajic speelde Achilles met vijf (!) aanvallers.

Die strategie had bijna effect, ware het niet dat Smajic twee meter van het open doel miste en Boy van de Beek en Oulad Omar beiden een vrije trap in kansrijke positie overschoten. Aan de andere kant was het wel raak. Na twee overstapjes maakte Kenneth Paal de vierde Eindhovense treffer en kort voor tijd tekende invaller Justin Lonwijk voor de 1-5.

Achilles’29 - Jong PSV 1-3 (1-3)

14. Gudmundsson 0-1, 20. Piroe 0-2, 27. Gudmundsson 0-3, 40. Stankov 1-3, 74. Paal 1-4, 89. Van Lonwijk 1-5.

Scheidsrechter: Manschot.

Toeschouwers: 1.943.

Geel: Stankov (Achilles), Van Bruggen, Duarte, Gudmundsson, Paal, Piroe (PSV).