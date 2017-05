Achilles'29 degradeert, puntenaftrek blijft staan

Thoone keert bij Achilles’29 terug in basis

4 mei GROESBEEK – Freek Thoone keert vrijdagavond in de thuiswedstrijd tegen Jong PSV terug in de basis bij Achilles’29. De aanvoerder is hersteld van een rug- en hamstringblessure die hem vorige week bij De Graafschap (3-3) aan de kant hield.