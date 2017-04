Achilles’29 geeft zege tegen FC Dordrecht in 94ste minuut weg

Achilles begon zonder linksback Kenny Elders, die toch te veel last had van een knieblessure. Daardoor startte Kürsad Sürmeli in de basis, Jop van Steen speelde linksachterin. Nadat Alessio Da Cruz namens FC Dordrecht de lat raakte, had te thuisploeg in de 27ste minuut op voorsprong moeten komen. De hekkensluiter kreeg een strafschop na een overtreding van Everon Pisas op Niek Versteegen, maar Freek Thoone faalde vanaf elf meter.