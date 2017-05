Achilles’29 in beroep tegen uitspraak rechter

Rechtszaak om puntenstraf Achilles'29 gaat door, rechter wijst bezwaren af

3 mei UTRECHT – De rechter in Utrecht heeft de vordering van Achilles’29 afgewezen. De beroepszaak tegen de puntenstraf bij de KNVB in Zeist gaat daarmee door vanavond. De Groesbeekse voetbalclub had voor de rechtbank uitstel van die zaak geëist, omdat volgens de clubleiding de bond een te korte termijn had gesteld.