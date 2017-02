Achilles'29 in tumultueus duel onderuit tegen Jong Ajax

GROESBEEK - Achilles’29 heeft vrijdagavond voor het eerst in vier wedstrijden weer een nederlaag geleden. Jong Ajax was in Groesbeek te sterk voor de hekkensluiter van de eerste divisie: 2-3.

Het duel begon een half uur later doordat 4e official Nick Smit vlak voor de aftrap onwel werd. Er moest zelfs een ambulance naar sportpark De Heikant komen. Clubscheidsrechter Marvin van Tent van Achilles nam de taken van Smit over. Hij droeg uiteraard geen headset.

De thuisploeg kwam in de 12de minuut op voorsprong via Doriano Kortstam. De verdediger werkte de bal binnen na een harde voorzet van Imran Oulad Omar. Jong Ajax kwam 10 minuten later via Ezra Walian op gelijke hoogte. Kaj Sierhuis kopte de Amsterdammers na een half uur spelen op voorsprong na een enorme fout van Achilles-doelman Robbert te Loeke.

De hekkensluiter mocht van geluk spreken dat het beloftenteam daarna niet snel uitliep. Walian raakte de paal, Noussair Mazraoui en Sierhuis misten goede kansen. Nassim Amaarouk had vlak voor rust nog de gelijkmaker moeten maken, maar de huurling van NEC miste op een paar meter van het lege doel.

Sierhuis leek de wedstrijd in de 63ste minuut te beslissen. De talentvolle spits werkte bal oog in oog met keeper Te Loeke in het doel. Niek Versteegen bracht vijf minuten later de spanning weer terug. De aanvaller van Achilles benutte de rebound na een schot van Boy van de Beek. De formatie van trainer Eric Meijers was daarna geen moment dicht bij de gelijkmaker. Zeker na de rode kaart van Doriano Kortstam (twee keer geel) was de wedstrijd beslist. Assistent Frans Derks werd vanwege commentaar op de leiding nog weggestuurd.

Ondanks de nederlaag blijft het gat met FC Dordrecht acht punten. De concurrent ging in de slotfase onderuit tegen RKC Waalwijk (2-1).