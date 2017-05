Achilles’29 kan salarissen niet betalen

Achilles moet volgens de cao voor contractspelers in het betaald voetbal uiterlijk de tiende van de volgende maand de salarissen uitbetalen. Die termijn is drie weken verstreken. Daardoor is de onrust in de spelersgroep flink toegenomen.

Tv-gelden

Volgens voorzitter Derks kampt Achilles met het liquiditeitsprobleem door de boete die de club kreeg opgelegd van KNVB. De voetbalbond heeft volgens de preses 72.000 euro aan onder meer tv-gelden ingehouden vanwege de boete die de Groesbeekse club dit seizoen kreeg.

,,Dat is tegen de afspraken in’’, zegt Derks. ,,De tv-gelden worden via de rekening van de KNVB uitgekeerd aan ons, via die weg hebben ze de bedragen gewoon keihard verrekend. Daardoor zitten wij met een probleem.’’

Gesprekken

Achilles is momenteel in gesprek met de KNVB over de kwestie. Derks stelt bovendien dat het probleem bijna is opgelost. ,,We werken daar hard aan. De verwachting is dat deze week de salarissen nog worden betaald. Laat duidelijk zijn dat wij dit nog het meest vervelend vinden van iedereen. Dit wil je niet.’’

De boete van 72.000 euro kreeg Achilles vanwege de incomplete financiële stukken over de eerste seizoenshelft van 2015/2016. De club kreeg dit seizoen in totaal voor 107.000 euro aan boetes van de KNVB. Een gigantisch bedrag voor Achilles, dat werkt met een totale begroting van 1,1 miljoen euro.