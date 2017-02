Achilles'29 kansloos onderuit tegen VVV

Achilles hielp VVV in de eerste tien minuten aan een 2-0 voorsprong. Eerst mocht Vito van Crooij zomaar doorlopen richting keeper Robbert te Loeke (1-0), daarna profiteerde Joey Sleegers van een enorme fout van centrale verdediger Barry Beijer. De formatie van trainer Eric Meijers kreeg in de beginfase zelf nog wel goede kansen via Imran Oulad Omar en Emir Smajic, maar de gasten waren veel minder effectief dan de thuisploeg.

VVV, dat zo goed als zeker promoveert naar de eredivisie, besliste de wedstrijd al in de 23ste minuut via Ralf Seuntjes. Daarna ging de Limburgse ploeg alvast in de carnavalmodus. Van enige opwinding was nauwelijks nog sprake na de 3-0. Van Crooij maakte in de slotfase nog de vierde Limburgse treffer.