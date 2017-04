Achilles’29 na chaotische dag onderuit bij FC Emmen

Maar niemand had het vrijdagavond over de degradatiestrijd.

Harrie Derks

De voorbereiding van Achilles werd namelijk drastisch verstoord door het nieuws dat voorzitter Harrie Derks was opgepakt door de FIOD. Hij wordt verdacht van witwassen en belastingfraude. De FIOD deed een inval in de woning van de Achilles-voorzitter in Groesbeek. De fiscale opsporingsdienst doorzocht het huis en nam administratie in beslag. Derks zelf werd aangehouden.