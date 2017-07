Achilles’29 sleept chaotische maanden nog met zich mee

Conflict met KNVB

Achilles en de KNVB werken nog aan een oplossing van het conflict over de niet verkregen proflicentie. De partijen hebben ‘op hoofdlijnen’ een akkoord bereikt, maar wat dat precies inhoudt wil geen van de partijen toelichten. Wel is bekend dat het beloftenelftal van Achilles in de voetbalpiramide blijft, komend seizoen in de hoofdklasse. Het bestuur van Achilles zei eerder een bodemprocedure te willen starten over de gang van zaken van vorige zomer. De clubleiding werd naar eigen zeggen onder druk gezet om onder speciale voorwaarden mee te doen aan de eerste divisie.