Achilles’29 verkleint door zege het gat met FC Dordrecht

Daardoor is een ‘paasdegradatie’ definitief afgewend. Het gat met FC Dordrecht is met nog vier wedstrijden te spelen zes punten (17 om 23). Na de uitwedstrijd van aankomende maandag tegen FC Volendam komt de concurrent uit Zuid-Holland naar sportpark De Heikant.

Achilles begon tegen FC Den Bosch met Boy van de Beek en Nassim Amaarouk in de basis, Imran Oulad Omar en Kürsad Sürmeli waren gepasseerd. Ondanks de wijzigingen kwam de thuisploeg al in de tweede minuut op achterstand. Doelman Robbert te Loeke liet de vrije trap van Alessio Carlone los, spits Mario Bilate profiteerde: 0-1.

In de tweede helft gebeurde er lange tijd weinig. Van de Beek was in de 78ste minuut dichtbij de winnende treffer, maar doelman Heemskerk keerde het schot van de Nijmegenaar. Rechtsback Antonio Stankov van Achilles miste daarna nog een vrije schietkans. Ousasama Bouyaghlafen schoot namens FC Den Bosch in de 90ste minuut nog net voorlangs.