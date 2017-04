Achilles'29-voorzitter Harrie Derks opgepakt door FIOD

GROESBEEK - Harrie Derks, voorzitter van voetbalclub Achilles'29 uit Groesbeek, is vanmorgen opgepakt door de FIOD. Derks wordt verdacht van belastingfraude en witwassen.

De FIOD deed eerder vandaag een inval in de woning van de Achilles-voorzitter in Groesbeek. De fiscale opsporingsdienst doorzocht het huis en nam administratie in beslag. Derks zelf werd aangehouden.

De FIOD spreekt van een 'vermoedelijke zwartspaarder'. Een woordvoerder laat weten dat het onderzoek werd gestart naar aanleiding van de gegevens van rekeninghouders bij een Zwitserse Bank die de FIOD heeft ontvangen.

Familie

Volgens Elrie Bakker-Derks, de zus van Harrie en bestuurslid van Achilles'29, heeft de aanhouding van de Groesbekenaar niets met de club te maken. ,,Het is een onderzoek naar de privé-situatie van Harrie of die van anderen. De club is er niet bij betrokken.’’

,,Ook de familie is verder niet betrokken bij het onderzoek’’, laat Bakker-Derks weten. ,,Het is heel heftig, deze situatie. Het is mijn broer. Verder weten wij ook niks.’’