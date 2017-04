Achilles’29 vraagt voor vijf spelers ontslag aan

Robbert te Loeke, Mischa Boelens, Eef van Riel, Coen Gortemaker en Rick Hemmink hebben een brief op de deurmat gekregen. Achilles lichtte daarnaast de optie in het contract van Elders.



Hemmink en Gortemaker gaan deze zomer naar HHC. Met Boelens, Te Loeke en Van Riel wordt nog gesproken over de toekomst. Ook met de overige spelers met een aflopend contract (waaronder Freek Thoone en Thijs Hendriks) gaat de technische leiding nog in gesprek over volgend seizoen.



Verlenging

Als een betaald voetbalorganisatie niet voor 1 april een aflopend contract formeel opzegt, dan heeft de speler recht op een automatische verlenging van een jaar tegen dezelfde voorwaarden.



Het is nog een groot vraagteken hoe de selectie van Achilles er volgend seizoen uitziet. Elders is pas de vijfde speler die daadwerkelijk vastligt tot na deze zomer. Ook Boy van de Beek, Mart Raterink, Omid Popalzay (allen tot 2018) en Imran Oulad Omar (2019) hebben een doorlopend contract.