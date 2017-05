Achilles’29 wil nog steeds spoedappel aanvragen

Wanneer het spoedappel dient, is nog altijd niet bekend. Achilles liet dinsdagmiddag weten nog op het vonnis te wachten. Pas als dat binnen is, kan Achilles beroep aantekenen tegen de uitspraak. ,,Dat zal niet maanden op zich laten wachten”, zegt secretaris Elrie Bakker-Derks van Achilles. ,,Volgens de rechter duurt het maximaal twee weken.”

Nederlaag

Voorbereidingstijd

Het bestuur van Achilles is het niet eens met de datumstelling van de beroepszaak. Achilles werd vier dagen voor de beroepszaak van woensdag 3 mei ingelicht. Volgens de clubleiding zou de voorbereidingstijd te kort zijn. De bezwaren van Achilles werden door de kortgedingrechter in Zeist afgewezen. In het spoedappel wordt bepaald of de beroepszaak bij de KNVB rechtmatig was.