Achilles en KNVB gaan topberaad voeren

Zo ontnam de beroepscommissie van de KNVB Achilles afgelopen vrijdag een paar uur voor aanvang van de laatste wedstrijd van het seizoen nog drie punten vanwege niet behaalde financiële doelstellingen. Daardoor kon Achilles de degradatie uit de eerste divisie voor het duel op eigen veld met Jong PSV (1-5) al niet meer ontlopen.

Rechter

De KNVB initieerde de dialoog nadat Achilles aangaf een gang naar de rechter te overwegen. Dit naar aanleiding van de geldboete van 72.000 euro die de club kreeg omdat de financiële stukken over de eerste seizoenshelft van 2015/2016 incompleet waren én omdat de bond niet was ingegaan op de vraag of Achilles dit jaar – het eerste seizoen na drie pilotjaren – wel volgens de reglementen heeft deelgenomen aan de eerste divisie.

Gesprek

Namens Achilles zal onder meer voorzitter Harrie Derks bij het gesprek in Groesbeek aanwezig zijn. De KNVB laat in het midden wie de voetbalbond zal vertegenwoordigen. Naar verwachting schuift Mark Boetekees aan. Hij is bestuurssecretaris betaald voetbal en verantwoordelijk voor de afdeling licentiezaken van de KNVB. Bovendien was hij de voormalig rechterhand van Bert van Oostveen, directeur betaald voetbal tot begin van dit seizoen.

Proflicentie

Zowel Achilles als de KNVB wil weinig kwijt over de inhoud van het gesprek. ,,We brengen hier geen details over naar buiten. Het is iets tussen Achilles en de KNVB. Wel kan ik zeggen dat er mogelijk niet bij één gesprek blijft”, zegt Koen Adriaanse, woordvoerder van de KNVB. ,,We gaan aanhoren wat de KNVB te melden heeft en daarna zoeken naar een oplossing”, laat Achilles-voorzitter Derks weten. ,,Er is een heel scala aan onderwerpen die we kunnen bespreken, maar uiteindelijk voert het voor ons terug op de vraag waarom wij afgelopen zomer geen proflicentie hebben gekregen.”

Eerder gaf Derks aan dat Achilles wel aan alle eisen van de KNVB moet voldoen, maar niet als volwaardige profclub wordt gezien. Daardoor ziet de clubleiding een gang naar de rechter nog altijd als een optie.