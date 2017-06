Achilles nog in spanning tot vrijdagmiddag

Diefstal en brandstichting ook voor Derks een raadsel

2 juni GROESBEEK - Frans Derks heeft geen idee waarom zijn auto in de nacht van donderdag op vrijdag is gestolen en in brand is gezet. Hij kan zich niet voorstellen dat het incident iets te maken heeft met zijn werk als technisch manager bij Achilles’29 of bij uitgaanscentrum De Linde, waarvan hij mede-eigenaar is.