Achilles ontkent dat selectie geld eerder krijgt: 'Wij moeten iedereen betalen'

Voorzitter Harrie Derks van Achilles is woest over de suggestie dat zij het eerste elftal eerder zouden betalen dan de anderen. ,,We voeren op constructieve wijze overleg met de VVCS en proberen samen zo snel mogelijk tot een oplossing te komen”, zegt Derks. ,,Dat wij het eerste elftal eerder zouden betalen en de rest pas later is absoluut niet aan de orde. Dan gaan we mensen voortrekken en dat doen we niet. Wij moeten gewoon iedereen betalen. Dit is fake news, een verzonnen verhaal door bepaalde personen. Het moet eens afgelopen zijn met ‘bronnen’ die ons in een kwaad daglicht stellen. Dit zijn gewoon leugens.”



Derks laat weten geschrokken te zijn van het verhaal en zegt dat de salarissen zo snel mogelijk betaald worden. ,,We hebben een liquiditeitstekort en dat komt in grote mate doordat de KNVB de boete van 70.000 euro tegen de afspraken in geïnd heeft.”



De suggestie dat de salarissen met de miljoenenlening van de onbekende Braziliaanse bank betaald kunnen worden, doet Derks van de hand. ,,We zijn nog bezig met de afronding daarvan en bovendien is dat geld voor de accommodatie.”