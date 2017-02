Achilles-verdediger Gortemaker stopt met profvoetbal en gaat modewereld in

Je voetbalcarrière is niet geworden wat je hoopte. Dat is een tegenvaller?

,,Ik speelde in de jeugd van FC Twente, haalde Jong Oranje en heb met Twente een Europese wedstrijd gespeeld tegen Santa Coloma. Maar ik raakte ernstig geblesseerd en mijn ontwikkeling stagneerde. Steve McClaren was daarna trainer bij FC Twente, de jeugd kreeg weinig kans, dat weet iedereen."



Bij Heracles lukte het daarna ook niet. Waarom niet?

,,Ik moest de concurrentie aangaan met Justin Hoogma, die strijd verloor ik helaas."



Bij Achilles’29 liep het ook niet als gewenst?

,,Nee en na al die teleurstellingen denk ik: er is meer in het leven. Gelukkig heb ik altijd wat naast het voetbal gedaan."



Rick Hemmink maakte pas geleden bekend dat hij stopt als profvoetballer en boer wordt. Hebben jullie elkaar beïnvloed?

,,Nee, maar we hebben het er natuurlijk wel over gehad. We kennen elkaar al heel lang, speelden in de jeugd samen, bij Heracles, bij Achilles en gaan nu samen naar HHC. Het is toeval dat het zo loopt."



Ga je het profbestaan niet missen?

,,Ik wil geen profvoetballer zijn voor de buitenwereld. Want wat is profvoetbal als je onderaan in de eerste divisie speelt? Veel mensen vinden het heel wat dat je prof bent. Maar ze zien alleen de mooie dingen, niet alles is wat het lijkt. Respect is soms ver te zoeken. HHC speelt in de tweede divisie, dat is hetzelfde niveau als onderin de eerste divisie. Wat is het verschil? Behalve dat ik nu alles kan gaan doen wat ik leuk vind. Bovendien ben ik wel klaar met de vriendjespolitiek en het gekonkel in de voetbalwereld."