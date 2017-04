Achilles-voorzitter Derks weer op vrije voeten

Weer thuis

De voorzitter schrijft dat het onderzoek naar hem is gesloten. „Tijdens de gesprekken die met de recherche hebben plaatsgevonden heb ik alle vragen kunnen beantwoorden en alle zaken, voor zover dat nodig was, kunnen weerleggen. Het onderzoek is hiermee afgesloten en ligt ter afwikkeling bij de Officier van Justitie. Zoals het er naar uitziet is er geen zaak en zal er geen vervolging plaatsvinden."

Impact

De inval is Derks niet in de koude kleren gaan zitten. „Het mag duidelijk zijn dat de gebeurtenissen van gisteren een enorme impact hebben gehad op mij en mijn familie. Gelukkig is het in Nederland zo dat je pas veroordeeld wordt als je schuldig bevonden bent. Het vertrouwen en de steun dat we van zoveel mensen kregen, heeft ons enorm goed gedaan."