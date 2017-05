Derks: Uitspraak KNVB komt vóór laatste speelronde Achilles'29

Derks laat weten dat de beroepscommissie gisteren tijdens de zitting meldde binnen 48 uur een beslissing te nemen. De beroepszaak was achter gesloten deuren in Zeist.

Degradatie

Als de beroepscommissie voor de laatste speelronde bepaalt dat de puntenaftrek gehandhaafd blijft, gelden de strafpunten nog dit seizoen. In dat geval is Achilles vóór de wedstrijd tegen Jong PSV van vrijdagavond gedegradeerd. Achilles is er alles aan gelegen dat de uitspraak pas na de laatste speelronde volgt. In dat geval geldt de puntenstraf namelijk voor het nieuwe seizoen en is er nog een kans op handhaving in de eerste divisie.