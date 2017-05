Drietal vertrekt bij Achilles'29, Edge en Van Steen praten over langer verblijf

Stankov en Smajic waren in de tweede seizoenshelft een vaste waarde bij Achilles. Stankov wil in het betaald voetbal actief blijven. Hij zou in de belangstelling staan van meerdere clubs uit de eerste divisie. Smajic is momenteel in Zweden. Waar zijn toekomst ligt, is nog onduidelijk. Bokila kende weinig succes bij Achilles. Hij kwam tot slechts drie optredens (waarvan twee invalbeurten). Ook zijn nieuwe club is nog onbekend.