Juridische oorlog tussen KNVB en Achilles'29: zo zit het

Ondertussen is het wachten op de uitspraak van beroepscommissie. Als die besluit om de puntenaftrek te handhaven, wordt die beslissing pas bekrachtigd als de rechter in het spoedappèl bepaalt dat de beroepszaak rechtmatig was.



Het is in het belang van Achilles dat de beroepscommissie van de KNVB pas na de laatste speelronde uitspraak doet over de puntenaftrek. In dat geval geldt de straf van drie minpunten namelijk volgend seizoen. Doet de beroepscommissie vóór de laatste speelronde uitspraak, dan is de puntenaftrek nog dit seizoen. Dat zou betekenen dat Achilles degradeert naar de tweede divisie.



Door in beroep te gaan tegen de uitspraak van de kortgedingrechter en de rechtsgeldigheid van de beroepszaak van woensdag 3 mei in twijfel te trekken, grijpt Achilles een extra juridische mogelijkheid. Als de beroepszaak onrechtmatig was, moet die na de laatste speelronde overgedaan worden. Dat betekent dat de puntenaftrek automatisch voor volgend seizoen geldt. De andere juridische mogelijkheid is de gang naar de rechter als de beroepscommissie van de KNVB de puntenaftrek handhaaft én in het spoedappèl bepaald wordt dat de beroepszaak rechtmatig was.



