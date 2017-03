KNVB handhaaft boete Achilles’29, club mogelijk naar rechter

Meijers: Waarom zouden we niet geloven in een goede afloop?

30 maart GROESBEEK – Het is een bijna onmogelijke opgave, maar trainer Eric Meijers van Achilles’29 gelooft nog altijd in een goede afloop. De coach van de hekkensluiter denkt concurrent FC Dordrecht, die acht punten meer heeft, nog in te halen is.