KNVB laat Achilles'29 als enige club buiten categorie-indeling

GROESBEEK – Eerstedivisionist Achilles'29 is dinsdag als enige club in het betaald voetbal nog niet meegenomen in de financiële categorie-indeling van de KNVB. De voetbalbond geeft als reden dat 'het licentieproces' van de Groesbeekse club 'nog altijd loopt'.

Achilles is bezig aan het vierde seizoen in de eerste divisie. In het derde proefjaar, de vorige competitie, werd het traject ingezet voor het verkrijgen van een proflicentie. Die verleende de bond afgelopen zomer nog niet.

Voorwaarden

De KNVB liet destijds weten Achilles in de nieuwe voetbalpiramide te zien 'als eerste gepromoveerde ploeg', waardoor die een jaar extra de tijd kreeg om te voldoen aan de licentievoorwaarden. De bond heeft net als tijdens de eerste drie proefjaren in de eerste divisie ook in het vierde seizoen speciale licentievoorwaarden opgesteld voor Achilles. Daarin valt onder andere te lezen dat de Groesbeekse club bij handhaving in de zomer een proflicentie krijgt. Dat wordt nog een hele klus. Achilles staat momenteel laatste in de eerste divisie. Met nog elf duels te gaan, is het gat met concurrent FC Dordrecht acht punten (10 om 18).

Sanctie

Achilles kreeg de afgelopen seizoenen ook al vier keer een boete van de KNVB (in totaal 70.000 euro), omdat de club niet tijdig voldeed aan één van de licentie-eisen. Drie van de vier keer had dat te maken met het ontbreken of niet tijdig inleveren van financiële stukken. Eenmaal betrof dat een sanctie, omdat een betalingsachterstand bij de belastingdienst niet was gemeld.

Van de Gelderse clubs maakte NEC promotie naar categorie 2. Vitesse bleef daar in. De Graafschap werd door de KNVB ingedeeld in de zorgcategorie 1. De Doetinchemse club moet de financiële zaken met een plan van aanpak op orde brengen. De Graafschap verwacht bij het volgende meetmoment in juni categorie 1 te verlaten.