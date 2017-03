KNVB start onderzoek naar status Achilles’29 in eerste divisie

Als dat inderdaad onreglementair gebeurd is, is het onduidelijk wat er met de hekkensluiter en de eerste divisie gebeurt.

Pilot

Achilles is in 2013 als amateurclub bij wijze van pilot toegetreden tot het betaald voetbal. Na drie proefjaren lag na het seizoen 2015/2016 een proflicentie in het verschiet, maar een paar dagen voor de start van de huidige competitie werd die toch niet verstrekt. De club mocht alleen als amateurclub, onder speciaal opgestelde voorwaarden meedoen. Die procedure was niet zuiver, stelt het bestuur van Achilles.

Licentie

,,Wij zijn onder protest akkoord gegaan”, zegt voorzitter Harrie Derks. ,,Bert van Oostveen (destijds directeur betaald voetbal, JD) heeft mij tijdens de voorbereiding gebeld en ons daarna het pistool tegen het hoofd gezet. We kregen om onduidelijke redenen geen proflicentie, maar hij stelde voor om onder ander voorwaarden deel te nemen aan de competitie. Als we niet zouden instemmen, waren de consequenties voor ons. Dat risico konden we niet nemen, omdat het seizoen al bijna begonnen was. Dan nog een complete wijziging van de begroting riskeren zou vergaande gevolgen hebben.”

Boete

De zaak is in januari gaan rollen, toen de Groesbeekse club beroep aantekende tegen boetes van in totaal 72.000 euro. Die kreeg Achilles, omdat de financiële stukken over de eerste seizoenshelft van 2015/ 2016 incompleet waren. ,,Wij vragen ons af ook of wij wel boetes kunnen krijgen van de betaald voetbaltak van de KNVB, terwijl wij als amateurclub daar helemaal niet onder vallen”, zegt bestuurslid Elrie Bakker-Derks.