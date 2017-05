Meijers: knop ging om na uitleg van de voorzitter

Volgens Meijers richtten hij en de spelersgroep zich al snel weer op de wedstrijd. ,,We hebben het na de uitleg van de voorzitter afgesloten", zegt Meijers. ,,Na het gesprek ging het alleen maar over de wedstrijd tegen Jong PSV. Het zijn vooral de media die er mee bezig zijn. Dat is logisch. Het is allemaal erg vervelend, maar wij kunnen er niks aan veranderen. We moeten ons concentreren op het voetbal."

Voor de Nijmegenaar kwam het nieuws over de drie punten aftrek woensdag ook als een verrassing. Bij de clubleiding was het al bekend op 20 april, voor de kelderkraker tegen concurrent FC Dordrecht. ,,Als ik het wel geweten had, had ik er ook niks aan kunnen veranderen. Waarom zou ik het moeten weten? Ik heb er geen moeite mee. Ze hebben mij ingehuurd om ervoor te zorgen dat het eerste team goed presteert. En dat doen we na de winterstop heel behoorlijk."