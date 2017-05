Rechtszaak om puntenstraf Achilles'29 gaat door, rechter wijst bezwaren af

Groesbeek gelooft in 'wonder van Achilles'

1 mei GROESBEEK - In Groesbeek geloven ze er nog in: in het Wonder van Groesbeek. Ze geloven dat Achilles'29 komende vrijdag alsnog degradatie uit de Jupiler League weet te ontlopen na het spectaculaire 3-3 gelijkspel vrijdagavond in Doetinchem tegen De Graafschap.