Spelers Achilles'29 eisen salaris via aangetekende brief

Verdediger Bruil maakt selectie vrouwenteam Achilles'29 compleet

14:38 GROESBEEK - Esmay Bruil is de nieuwste aanwinst voor het vrouwenteam van Achilles'29. De verdediger komt over van SC Heerenveen. Met haar komst heeft de Groesbeekse eredivisionist de selectie voor volgend seizoen compleet. In totaal heeft de ploeg van de nieuwe trainer Robert de Pauw zeven nieuwe speelsters gehaald.