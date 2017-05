Terugblik: degradatie was dit seizoen onafwendbaar voor Achilles'29

Rond Pasen gaat het sportief ineens draaien bij de Groesbekenaren. De ploeg wint thuis van FC Den Bosch (2-1) en klopt vervolgens in een uitwedstrijd FC Volendam. Ineens is er weer het geloof dat Achilles het vege lijf kan redden. Alles komt aan op het cruciale thuisduel tegen FC Dordrecht. In die wedstrijd heeft de ploeg lange tijd zicht op de derde overwinning op rij, maar dompelt Eros Alkan de thuisploeg diep in blessuretijd in rouw: 2-2. Achilles lijkt nu kansloos in de strijd degradatie, al speelt de ploeg een week later nog wel gelijk tegen De Graafschap.