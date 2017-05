Thoone: 'Dit doet heel veel pijn'

,,Het moment na de wedstrijd deed meer met me dan ik gedacht had’’, vertelde Thoone, die volgend jaar bij eersteklasser AWC uit Wijchen speelt. ,,Wat dat betreft ben ik altijd een emotionele jongen geweest. Ik rij toch vijf, zes keer per week hier naartoe. Achilles is een groot deel van mijn leven. Afscheid nemen is daarom lastig. Ik heb hier fantastische jaren gehad.’’

Keihard

Dat hij vertrekt met een degradatie, deed extra pijn. ,,Eigenlijk hield ik er na de winterstop al constant rekening mee. Voor mijn gevoel waren we misschien al twee keer gedegradeerd. Maar omdat we nog zo dichtbij kwamen, doet het heel veel pijn. Zo wilde ik hier niet eindigen. Misschien ben ik over een paar weken nog trots over de inhaalrace, maar uiteindelijk zijn we gedegradeerd. Dat is keihard.’’