Uittocht bij Achilles’29 na degradatie

GROESBEEK - Achilles’29 loopt leeg na de degradatie uit de eerste divisie. Ook Barry Beijer heeft zijn vertrek na het einde van het profavontuur aangekondigd. Hij is de dertiende speler die komende zomer sportpark De Heikant achter zich laat.

Bovendien zijn er nog zeven selectiespelers die nog niet weten of hun toekomst bij de Groesbeek voetbalclub ligt. Tot dusver heeft Achilles slechts zes man onder contract staan voor volgend seizoen. Aan technisch manager Frans Derks de zware taak om een compleet nieuwe selectie op poten te zetten voor de tweede divisie.

,,Ik heb geen behoefte om in te gaan op namen van spelers”, meldt Derks. ,,Ik ga nog met menigeen nog in gesprek. Bovendien zitten we nu pas een paar dagen na het echec. De komende weken zal het een en ander duidelijk worden.”