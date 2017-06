Van Es ontroerd na selectie: 'Ik heb er keihard voor moeten knokken'

De weg naar het eindtoernooi was lang voor de 25-jarige Groeningse, want ze raakte in 2014 nog ernstig geblesseerd in een oefenwedstrijd met de Oranje Leeuwinnen.

Knokken

,,Ik heb er keihard voor moeten knokken, dus er kwam veel los toen ik het te horen kreeg’’, zegt Van Es. ,,Dit is waar ik het allemaal voor heb gedaan, ik heb er veel voor moeten laten. Alles schoot even door mijn hoofd. Al het harde werk is het uiteindelijk allemaal waard geweest. Dus dan is het niet gek dat je ontroerd raakt.’’

Dubbele beenbreuk

Na de blessure, waarbij Van Es een dubbele beenbreuk opliep, leek haar voetbalcarrière voorbij. Toch besloot ze om niet op te geven en zich terug te werken naar de top. Dat alles om met Nederland actief te kunnen zijn op een eindtoernooi. ,,Ik ben ontzettend blij dat het is gelukt.’’

Hartverwarmend

Haar mobiel ontplofte dan ook nadat bekend werd dat ze was geselecteerd door bondscoach Sarina Wiegman. ,,Ik heb een drukke dag, dus ik ben er nog niet aan toegekomen om alles te lezen. Maar alle reacties zijn hartverwarmend en dat doet me veel. Als ik vanavond mijn familie zie, zal dat een heel speciaal gevoel geven. Ook zij hebben me gebracht waar ik nu ben. Het echte besef komt denk ik pas als het toernooi begint.’’

Goede ontwikkeling