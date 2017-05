Voorzitter Achilles’29: 'We zetten de strijd voort'

,,Ik had niet anders verwacht’’, zegt Derks. Het bestuur stelde de afgelopen dagen al dat de KNVB koste wat kost Achilles wil laten degraderen. ,,Wij zetten de strijd wel voort. Dat hebben we donderdag al gedaan met het spoedappèl dat waarschijnlijk volgende week dient. Daarnaast gaan we nog een rechtszaak tegen de KNVB beginnen. Over diverse zaken.’’

Of het zinvol is voor Achilles om een rechtszaak te starten tegen de puntenstraf hangt af van de resultaten in de laatste speelronde van vanavond. Alleen als de club wint van Jong PSV én concurrent verliest bij FC Den Bosch had de hekkensluiter zich nog gehandhaafd. Door de puntenaftrek is dat niet meer mogelijk, tenzij Achilles het juridisch gevecht wint.