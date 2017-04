Vrijgelaten voorzitter Achilles'29: Justitie heeft geen zaak tegen mij

Hij wil de persverklaring desgevraagd niet nader toelichten.



In een reactie zegt het Openbaar Ministerie dat Derks na verhoor is heengezonden, maar dat het onderzoek rondom de Groesbekenaar nog gaande is. ,,Hij geldt nog steeds als verdachte’’, zegt een woordvoerster. Bij een inval van de FIOD vrijdagmorgen in zijn woning in Groesbeek werd Derks aangehouden op verdenking van belastingfraude en witwassen. Daarbij werd zijn administratie in beslag genomen.



Zaterdag werd Derks vrijgelaten.