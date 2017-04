9.000 Vordenaren gratis naar Mañana Mañana

video De Jong gelooft in periodetitel De Graafschap

16:54 DOETINCHEM - De Graafschap-trainer Henk de Jong heeft nog goede hoop dat zijn ploeg vrijdagavond (20.00 uur) op bezoek bij Almere City FC de vierde periodetitel wint. ,,We hebben het niet in eigen hand, maar er gebeuren wel vaker verrassende dingen in de slotfase van een seizoen.''