95 van 180 banen weg bij Philips-fabriek in Winterswijk

video Herbert Blankesteijn is de Zeddamse 'zwerfieman'

17:16 ZEDDAM - Herbert Blankesteijn uit Zeddam heeft zichzelf uitgeroepen tot opruimer van het zwerfvuil in de gemeenten Montferland en Oude IJsselstreek. In hesje met grijper en vuilniszak is hij sinds enige tijd te vinden in wegbermen her en der.