Aalten in shock na overlijden 7-jarig voetballertje

AALTEN - Het Achterhoekse dorp Aalten is in shock. De 7-jarige Thijn is woensdag tijdens zijn allereerste training bij de voetbalschool van de plaatselijke club AZSV onwel geworden. Dezelfde avond is het jongetje overleden in het ziekenhuis.

Het is nog onduidelijk waaraan de jongen is overleden. Hij is in eerste instantie geholpen door deskundigen, die toevallig langs de lijn stonden. Maar al snel was de ambulance ter plaatse, die Thijn heeft meegenomen naar het ziekenhuis, waar hij later op de avond overleed.

Donderdagavond werd voor ouders van de andere spelertjes en betrokken een besloten bijeenkomst gehouden in de kantine van de voetbalvereniging. Er waren zo'n 25 ouders die het verdriet en de verbijstering met elkaar deelden. Aanwezig waren ook medewerkers van Slachtofferhulp.

Heftig

Gerben Houwers is woordvoerder van de voetbalschool. Hij is kapot van het nieuws. ,,Thijn was in eerste instantie nog aanspreekbaar. Niemand had in de gaten dat het zo heftig zou worden. Wel is hij met spoed naar het ziekenhuis gebracht.’’

Quote Het is het meest ver­schrik­ke­lij­ke wat je als club kan overkomen, en nog meer als ouders

Het plotselinge overlijden is keihard aangekomen. ,,Het is het meest verschrikkelijke wat je als club kan overkomen. En nog meer als ouders. We hebben goed contact. We delen het verdriet met z'n allen.’’

Zoontje

Vorige week maakte Houwers kennis met de vader van Thijn. ,,Zijn zoontje zou bij ons gaan voetballen. Dan is het altijd even aftasten. Waar kan hij het beste spelen, hoe gaat het, wie is Thijn. En dan dit. Hij was nog niet eens officieel lid.’’

Hartverscheurende vragen

AZSV werkt sinds tien jaar met een voetbalschool voor de jongste jeugd. Kinderen in de leeftijd van vier tot en met zeven jaar maken kennis met de sport en met elkaar. De wedstrijdjes worden op kleine velden gehouden, tegen elkaar. Houwers heeft nog geen idee wat de impact zal zijn op de kinderen en op de school. Hij verwacht vooral een belangrijke rol voor de ouders.

,,Kinderen zijn nog te jong om dit te begrijpen. Ouders krijgen hartverscheurende vragen te verwerken. 'Als ik morgen ga voetballen, ga ik dan ook dood'. Gelukkig hadden we tijdens de avond in de kantine ook Slachtofferhulp. Dat was echt heel goed. We hebben veel en goed met elkaar kunnen praten. De komende dagen moeten verder uitwijzen hoe we hier verder mee om moeten gaan. Dat zal ook in overleg gebeuren met de ouders van Thijn. We blijven elkaars handen vasthouden in deze vreselijke tijd."