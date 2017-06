Achterhoeker jaagt stormen na in de States: 'Zo heftig'

fotoserieDOETINCHEM - De Achterhoekse stormchaser Bart Harmsen (28) stapt al 10 jaar lang bij iedere heftige onweersbui in de auto met zijn camera in de aanslag. Een trip naar de Verenigde Staten brachten hem de allermooiste beelden.

Hij lag al lang in bed, was nog niet bijgekomen van zijn jetlag. Toch kon Bart Harmsen het maandagnacht niet laten om even op zijn telefoon naar de weersvoorspelling te kijken. De adrenaline en nieuwsgierigheid wonnen het van de jetlag. Voor hij het wist stond hij aan de rand van recreatieplas Stroombroek bliksem te fotograferen. Stormchasers gaan nou eenmaal daar waar het slechte weer hen heen brengt. Zelfs als ze zoals Harmsen net terug zijn van een trip in de Verenigde Staten waar bijna 10.000 kilometer werd gereden om mooie plaatjes te schieten.

Heftig

,,De stormen die ik daar in twee weken heb gezien, overtreffen alles’’, zegt de Doetinchemmer. ,,Ik dacht hier in 10 jaar tijd alles gezien te hebben, maar de weersomstandigheden in de Verenigde Staten zijn zoveel heftiger. Als stormchaser moet je dat een keer ervaren hebben.’’

Volledig scherm 20 mei, Benavides(Texas): ,,De bui produceert positieve bliksem: bliksem die buiten de daadwerkelijke kern van de bui inslaat." © Bart Harmsen

Samen met acht andere chasers bezocht Harmsen zeven verschillende staten. De missie was op papier simpel: zoveel mogelijk tornado's en stormen vastleggen. Hun levens speelden zich voornamelijk af in een volgepakt busje. Voor een kwartiertje foto's maken zaten ze uren op de weg. ,,We begonnen in Denver en dat was eigenlijk het enige dat vaststond. Verder was het een kwestie van constant de weerberichten en radarbeelden in de gaten houden. Tijd voor rust was er niet. Volgens mij hebben we een keer ergens op een terrasje gezeten.’’

Volledig scherm 26 mei, Burlington (Colorado): ,,Een stop om een ontwikkelende onweersbui te bekijken." © Bart Harmsen

Harmsen, die ook fotografeert voor De Gelderlander, schoot op een goede dag zo'n vierhonderd foto's. Supercells (,,het zwaarste type onweersbui’’) waren er in overvloed, voor tornado's werd zijn geduld op de proef gesteld. De Achterhoeker laat een sms'je zien waarin hij wordt gewaarschuwd voor een tornado. Voor velen een reden om er vooral uit de buurt te blijven, maar niet voor stormchasers. Angst kennen ze niet. ,,Natuurlijk probeer je zo dichtbij mogelijk te komen. Je positioneert je door naar de trekrichting en de treksnelheid te kijken. Met ons waren er vaak honderden andere stormchasers. Het is daar echt een sport.’’

Verzadigd

Ja, hij heeft enkele tornado's gezien. En buien die bijna tot aan de grond roteerden en urenlang actief bleven. Gelukkig heeft hij de foto's nog. Die zorgen ervoor dat hij als stormchaser kritischer is gaan kijken. ,,Ik ben bijna verzadigd. Eigenlijk ben ik van plan om niet meer zo ver te gaan rijden voor een storm. Maar dat zeg ik nu. Maandag toen ik in bed lag, kon ik me ook niet beheersen.’’

Volledig scherm 22 mei, Kermit (Texas): ,,Aanstaande onweersbui met een pracht van een shelf cloud die door de op dat moment ondergaande zon wordt belicht." © Bart Harmsen