Achterhoekse jeugdtrainer in de bizarre voetbalwereld van de Emiraten

ABHU DABI/LICHTENVOORDE – Cashen in de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) in de herfst van je voetbalcarrière. Dat is het beeld dat veel voetballiefhebbers hebben bij het land. Dat het ook andersom kan, bewijst de jonge voetbaltrainer Remco van Leeuwen uit Lichtenvoorde. Hij tekende vorig jaar op 26-jarige leeftijd een contract bij Al-Wahda FC. Een droom die uitkwam. ,,Nee, niet voor het geld, het is niet dat ik nooit meer hoef te werken. Zo werkt het niet als jeugdtrainer.”

Zittend in zijn kantoor belt hij in via een Skype-verbinding. Het is zondag, maar Van Leeuwen is aan het werk. ,,Anders dan in Nederland hebben we hier op vrijdag en zaterdag weekend. Vandaag start de werkweek weer voor ons.’’ De voetbaltrainer is fulltime bezig met het opleiden van spelertjes voor het eerste elftal. Omdat voetbalteams in de Verenigde Emiraten maar een beperkt aantal buitenlanders mogen opstellen, is de voetbalacademie een belangrijk instrument voor de clubeigenaar sjeik Dhlab Bin zayed Al-nahyan.

Dzsudzsák

Al-Wahda FC is één van de topteams in de VAE. Van Leeuwen: ,,Oud-PSV’er Balasz Dzsudzsák is één van de buitenlanders die hier speelt.” De Achterhoeker kwam er terecht nadat hij vorig jaar werd gepolst door een oud-docent. Hij ging het avontuur aan en heeft geen moment spijt gehad van die stap. Hij heeft het naar zijn zin in de wereldstad. ,,Het leven is relaxt hier. Het weer is altijd lekker, het strand is dichtbij, lekker uit eten. Maar uiteindelijk zijn mijn dagen toch vooral gevuld met voetbal.’’

In zijn tienerjaren besloot hij vol voor het trainersvak te gaan, nadat hij tot de conclusie kwam dat een carrière als profvoetballer niet ging lukken. Van Leeuwen trainde eerder onder andere de jeugdteams van FC Utrecht en Vitesse.

Ontwikkeling

Na bijna een jaar in het Midden-Oosten heeft hij zijn draai gevonden. ,,Het trainen is niet heel anders dan in Nederland en het blijven kinderen. Iedereen spreekt hier Arabisch, maar omdat hier veel expats wonen, spreekt bijna iedereen Engels. Het communiceren gaat me ook goed af.”

Het niveau van de jeugdige voetballertjes is volgens hem niet slecht. ,,Ik probeer vooral de manier van trainen te veranderen. De clubs in de VAE zijn vooral gefocust op spelen om te winnen. Sommige 8-jarigen zitten de hele wedstrijd op de bank. 12-jarigen krijgen soms wedstrijdpremies wanneer zij winnen. Ik probeer de focus te verleggen naar ontwikkelen.’’

Volledig scherm Van Leeuwen tijdens de training. © PR Al-Wahda FC Die andere manier van denken vindt niet alleen plaats op het voetbalveld. Ook in het dagelijks leven is de stap van Lichtenvoorde naar Abu Dhabi groot. Je kunt het allemaal zo gek niet bedenken, of het kan hier. Je kunt indoor-skiën, gebouwen van honderden meters hoog. Het Koninklijk Paleis is prachtig, in het hotel daar kun je cappuccino met goudvlokken drinken. Dat zijn leuke dingen.’’



Geld is er door de olie genoeg, met name de sjeiks zijn steenrijk. ,,Ik werd eens uitgenodigd door mensen van de club om bij hun te dineren. Daar zat gewoon een lift in het huis om van de begane grond naar de eerste verdieping te gaan. De vrouw had een aparte kamer voor de make-up zo groot als een appartement.’’

Verlenging

Al-Wahda FC wil graag verder met Van Leeuwen. Momenteel is hij in onderhandeling voor contractverlenging voor nog een jaar. ,,Maar ik weet nog niet of ik dat doe. Mijn vriendin woont in Nederland. We gaan eerst kijken of zij hierheen kan komen en anders ga ik weer in Nederland werken.’’