Achterhoekse lege gebouwen in de etalage

DOETINCHEM - Dertien opvallende lege panden in de Achterhoek staan sinds maandag letterlijk in de etalage om een investeerder met een plan te trekken. Het doel is de gebouwen weer een invulling te geven.

In werkelijkheid is het een topje van de ijsberg, van wat er leeg staat en komt te staan in de krimpende zeven Achterhoekse gemeenten.

Belangrijke plekken

,,Maar op deze lijst staan de opvallende gebouwen op belangrijke plekken die in elk geval moeten worden gevuld’’, zegt Ingrid Lambregts, wethouder van Doetinchem.

Lambregts lanceerde maandagmiddag een nieuwe website in de oude bibliotheek in Doetinchem waar een kennismarkt over leegstand werd gehouden. De website is ontstaan uit een samenwerking tussen de zeven Achterhoekse gemeenten. ,,Je kunt niet overal, zoals bij de graansilo in Wehl, van een mooi gebouw een bedrijvenverzamelplaats maken’’, zegt stedenbouwkundige Marco Broekman. ,,Dat moet je dus als gemeenten onderling afstemmen. En elkaar ook wat gunnen.’’

Gevangenis De Kruisberg

Op de lijst staan kort of lang leegstaande gebouwen zoals de voormalige gevangenis De Kruisberg en de Baptistenkapel (beide rijksmonumenten in Doetinchem), het deels lege voormalige raadhuis van Winterswijk (gemeentelijk monument), de huishoudschool in Ulft en de Rabobank in Eibergen. Aanvankelijk stonden 35 panden op de lijst, waarbij elke gemeente er vijf aandroeg. Later is de lijst teruggebracht naar 2 gebouwen per gemeente.

Broekman: ,,Het gaat om kerken, scholen en Rabobanken, die ook vaak midden in een dorp staan. Een dynamische lijst, want panden worden ook verkocht. Liefst aan investeerders uit de regio. Die hebben namelijk betrokkenheid.’’

In oktober 2014 werd er een eerste werkconferentie gehouden over leegstand in de Achterhoek. Broekman baarde toen opzien met een onderzoek waarin hij vaststelde dat over 25 jaar 40 procent van het maatschappelijk vastgoed leeg staat in deze krimpregio.

Samenwerken