Viscontroleurs in Oost-Nederland krijgen steekwerend vest

In deze regio beschikt Sportvisserij over 12 boa’s, een buitengewoon opsporingsambtenaar. Samen met enkele andere inspecteurs voerden die in 2016 ruim 3.100 controles uit. Er volgden 253 waarschuwingen en nog eens 118 boetes, zo blijkt uit nog niet gepubliceerde cijfers uit Oost-Nederland. In 2015 werd een vergelijkbaar aantal controles uitgevoerd. Het aantal uitgedeelde boetes lag iets hoger: 148.

Bedreigend

Het is dan ook niet de hoeveelheid overtredingen dat zorgen baart. Piek merkt dat ‘zijn’ controleurs vaker te maken hebben met geweld, met name verbaal. De situatie is met grote regelmaat erg bedreigend. Vandaar dat de boa’s nu zijn uitgerust met steekwerende vesten, waar een mes niet doorheen kan dringen. Steekincidenten zijn er overigens nog niet geweest. ,,Dit is puur preventief.’’

Buitenlandse vissers

Controleur Theo Wolters, die vooral langs de IJssel bij het Overijsselse Wijhe checks uitvoert, heeft het vest vrijwel altijd aan. ,,Met name de buitenlandse vissers kunnen nogal eens agressief worden. Die zijn in grote groepen, waarvan sommigen alleen aan het water staan om bier te drinken. Ik wil niet het eerste slachtoffer zijn, daarom draag ik zo’n vest.”

Pepperspray?